En Pichilemu, familias siguen denunciando el cierre ilegal de balnearios de la zona costera de la ciudad. Portones con candado, carteles con prohibición y malos tratos al ingresar a los caminos de accesos son algunos de los impedimentos que han encontrado para acceder a la playa Los Leones. Desde el Ministerio de Bienes Nacionales confirmaron que, efectivamente, un acceso a la playa está en un terreno privado, razón por la que el caso está en tribunales y aún no hay una sentencia, por lo que mientras estos no se pronuncien, no se puede fijar otro trazado diferente al actual. La situación que se repite en otros sectores del país: en lo que va de este año ya se han recibido 27 denuncias por problemas en el acceso o cobro de estacionamientos. La Región de Coquimbo es la que lidera los reclamos.