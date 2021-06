En Lo Barnechea se vislumbra a lo lejos en medio de los cerros un manto de cemento, en un sector donde hay montañas que albergan un cauce ecológico invaluable para una zona del país que cada vez entrega más naturaleza al servicio del llamado progeso. “Según establece el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, estas áreas son áreas de preservación ecológica. Eso significa que se tienen que mantener en estado natural, lo dice específicamente el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Y la razón es que tienen valor, biodiversidad, naturaleza que es importante cuidar”, afirma Natalia Alfieri, abogada y asesora ambiental de la Municipalidad de Lo Barnechea. En un pulmón de los pocos que van quedando en el cordón metropolitano es donde se sitúa un controversial proyecto de parcelaciones que la autoridad, dice, se hace sobre un lugar protegido que no se puede tocar, pero que ya tiene construcciones a la vista. “En ese lugar es donde se piensa construir un proyecto que se llama Chaguay. Son 150 parcelas en un terreno de aproximadamente 500 hectáreas”, cuenta el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira. Estas construcciones se están llevando a cabo en un terreno que según la municipalidad, basándose en el Plan Regulador Metropolitano, debe mantenerse inalterable. Ante la evidencia de que aquello no ocurre, la propia entidad presentó una denuncia ante la Superintendencia de Medioambiente. “En esta zona de acuerdo al Plan Regulador está prohibido el desarrollo de este tipo de proyectos. Pero hay una discusión desde el punto de vista de la Superintendencia de si esto requiere o no su evaluación ambiental. Nosotros consultamos esto a Contraloría, que fue muy claro. Para desarrollarse en esa zona se requiere un permiso ambiental, una resolución de calificación ambiental”, señaló el superintendente Cristóbal de la Maza. Desde la inmobiliaria Santa Martina aseguraron a CHV Noticias por los cargos formulados por la Superintendencia que “la interpretación jurídica es súper amplia. Honestamente, nos llamó la atención inclusive con algo de sorpresa. Nosotros no tenemos ninguna injerencia ni responsabilidad en las intervenciones que se han realizado, puesto que estas fueron realizadas por un tercero”.