Durante casi 10 años una comunidad entera espera una respuesta. Son decenas de familias las que culpan a las autoridades por no poner límites a construcciones en terrenos en zonas de inundación. Es un lugar donde escasea el agua y que recibe año a año más gente. Hoy exigen protección de un humedal que no es sólo la única fuente de agua en una zona donde predomina la sequía, sino que también les podría salvar la vida ante una eventual catástrofe natural. Nicolás Ferrara y su esposa jubilaron pensando que la localidad de Los Molles, que queda a dos horas de Santiago, sería su último lugar de destino. Con un total de casi 700 habitantes, creyeron que este punto sería sinónimo de tranquilidad, un buen vivir y una mejor calidad de vida. No tuvo que pasar mucho tiempo para tener que lidiar con una dramática realidad que se encuentra oculta y que comenzaron a vivir cada invierno, época del año que les recuerda que no viven en una zona tan segura ante las constantes inundaciones. La comunidad además reclama por ver cómo el humedal que se encuentra a su costado se está poniendo en riesgo por el crecimiento inmobiliario. Acusan que no es una zona apta para la construcción, porque según dicen es una zona inundable y los edificios bloquearían la ruta de escape directa ante un desastre natural, como un tsunami o un aluvión.