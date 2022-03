El suceso ocurrió al interior de un supermercado, mientras la mujer estaba concentrada en sacar dinero de un cajero y no se percató de la presencia de un hombre que se acercaba a ella de manera sorpresiva. Según señala la denuncia, éste procedió a realizar actos de significación sexual, consistente en tocar con sus manos los glúteos de la afectada El desconocido se encontraba en estado de ebriedad cuando acosó a la mujer, hecho por el cual fue condenado a 300 días de presidio por el delito de abuso sexual con sorpresa. El problema es que el proceso judicial no estuvo exento de problemas, ya que se instó a la víctima a que no siguiera con su acción y aceptara las disculpas del acusado, comprendiendo por la Fiscalía de que lo ocurrido era un “arrebato”. Por esto mismo, la Fiscalía Centro Norte está siendo cuestionada, porque según el tribunal, el Ministerio Público habría intentado bajar el perfil de los hechos. La Fiscalía, por su parte, no explicó sus argumentos que tanto fueron cuestionados. El propio acusado reconoció haber cometido el ilícito y fue condenado a presidio menor en su grado mínimo con el beneficio de reclusión parcial domiciliaria nocturna, todo gracias a que el tribunal entendía que esto era bastante más que un arrebato.