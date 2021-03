Felipe Herrera estuvo detenido 3 meses en la cárcel Santiago 1. De ser una persona intachable, como diseñador gráfico y emprendedor de un negocio incipiente, se convirtió supuestamente en el más peligroso delincuente y líder de un grupo delictivo que asaltó un outlet en La Florida el 28 de agosto del 2016, donde tres hombres y una mujer atacaron un local, encañonando en la cabeza a una menor de 4 años. Los delincuentes huyeron con un botín de ropa, joyas y dinero en efectivo, pero sus caras quedaron registradas en las cámaras de seguridad que también captaron el vehículo utilizado en el delito. La propia víctima buscó a través de la placa patente al dueño del automóvil y logró encontrarlo en Facebook, reconociendo a Rubén Covarrubias como uno de los asaltantes. El sujeto identificado por la víctima era un primo lejano de Felipe, con el que hacía tiempo no tenía contacto. La información aportada por los afectados fue recogida por la policía, que identificó a los autores respaldándose en las cámaras de seguridad. Sólo faltaba encontrar al último integrante, que ante las cámaras aparece de espaldas y que fue el más violento en durante el atraco. Ese era Felipe para dos de las víctimas y para la Brigada de Robos Oriente de la PDI que lo interrogó. “‘Esta persona eres tú’, me dicen. Yo miro la foto y digo ‘¿cómo puede decir usted que yo soy esa persona, si esa persona tiene barba? Si usted mira a la cara yo no soy esa persona, mire sus orejas, mire los pómulos, su forma de caminar, yo estoy aquí para colaborar’. El tipo me dice ‘yo tengo un programa especial para reconocer rostros y también me arroja que eres tú’. Y ahí yo le dije que su programa y su teoría estaba mal, que estaba cometiendo un error porque yo no era esa persona”, afirmó el afectado.