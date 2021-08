Alexander Gallegos es un joven sin antecedentes policiales que está encarcelado por un homicidio que dice no haber cometido. La Fiscalía Sur lo acusa basándose en un testimonio y en un reconocimiento fotográfico. Sin embargo, la defensa asegura que esas pruebas tendrían serias falencias. Michael Bustos fue ejecutado frente a su pareja y sus dos hijos a dos cuadras de su casa. Gallegos es el único imputado por el crimen y se encuentra en prisión preventiva. Esto, pese a que un perito aseveró que el día del asesinato permaneció durante la mañana, tarde y noche en su domicilio. Situación que demostrarían las cámaras de seguridad del pasaje en que vive. Registros que Fiscalía no consideró. “Mi hijo debe estar sufriendo mucho adentro. No tiene porqué estar ahí. Es inocente. Yo sé que mi hijo no fue. Mi hijo no es capaz de algo así”, aseguran sus padres.