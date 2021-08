Mirador Punta Pite, en el sector sur de Papudo, es un proyecto inmobiliario para la construcción de casas y que tiene la postal invaluable de una playa rodeada por cientos de hectáreas de áreas boscosas, una combinación de naturaleza que poco a poco se ha ido reemplazando por edificios. Claudia Adasme, alcaldesa de la ciudad, dice que “es algo que se debe regular, no se puede seguir teniendo la permisividad que tiene y no podemos seguir permitiendo edificios de 18 pisos”. Ya en 2019, en otro reportaje, mostrábamos este problema asociado al descontrol inmobiliario que este 2021 suma un nuevo capítulo. Se trata de un cerro que está visiblemente intervenido por este proyecto Punta Pita, y que habría provocado la destrucción de bosques nativos protegidos por ley. El plan contempla 177 sitios para vender en este cerro con vista al mar, pero tuvo su aprobación ambiental en el 2003, es decir, hace 18 años. Todo este tiempo transcurrido es el argumento de grupos ambientalistas para decir que producto de la supuesta demora en las ejecuciones de las faenas, el permiso debería invalidarse. Pero no es lo único que reclaman, ya que acusan que los escombros removidos por la tala de árboles fueron supuestamente dejados irregularmente en una quebrada emblemática de Papudo, un parque natural cuyos terrenos estaban en comodato a la municipalidad. Hoy existe una determinación para investigar responsabilidades por ello, pero en cuanto al proyecto, se ingresó una denuncia a la Superintendencia de Medioambiente, desde donde indican que está en desarrollo una investigación en la zona. Por su parte, Francisco León, el representante de la empresa, argumenta que incluso modificaron el plan original del proyecto para generar una menor intervención en el lugar y descartó que los residuos han llegado a la Quebrada del Tigre.