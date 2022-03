Este viernes 11 de marzo se concretará el cambio de mando y durante los primeros 100 días del gobierno de Gabriel Boric la ciudadanía espera que resuelva algunas de las históricas demandas, tales como los problemas de seguridad ciudadana.

Al respecto, el frenteamplista se comprometió a crear un Ministerio de Seguridad separado del Interior y reformar Carabineros. ¿Será suficiente para frenar la delincuencia?

No hay una cuenta exacta, pero se estima que en la última década más de 100 niños han perdido la vida producto de una balacera o bala loca.

“Tuvimos una breve reunión con el presidente electo y él nos dijo ‘haga lo que haga, yo no puedo garantizar que no haya más asesinatos’, y le encuentro razón, pero como mínimo el Estado debería garantizar que no haya asesinos reincidentes”, dice Raúl Moya, padre de Tamara, la niña de 5 años que iba en su silla de auto cuando sujetos la mataron para quitarle el auto a su mamá.

Por su parte, el último informe de la Fiscalía muestra un aumento en la tasa de homicidios en los últimos años, pero además, la policía advierte que hay más violencia y mayor poder de fuego.

Mientras, en una de cada tres familias alguien ha sido víctima de un robo o un intento de robo en los últimos seis meses.

