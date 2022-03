El pasado 18 de enero de 2021, la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, fue condenada a 5 años de cárcel por el delito de fraude al Fisco, luego de haber contratado los servicios de José Miguel Izquierdo, de la agencia de Comunicaciones Main, para fines personales con recursos públicos que ascienden a casi 23 millones de pesos. Una vez conocida la noticia, la otrora jefa comunal huyó del país con destino a Países Bajos, ya que no contaba con una orden de arraigo nacional. Sin embargo, no ha sido la única figura que ha realizado acciones similares para escapar de la justicia chilena. El ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue; el ex líder frentista, Patricio Ortiz Montenegro; el periodista y animador de TV, Mauricio Israel y los empresarios Rafael Garay y Alberto Chang han protagonizado otros casos emblemáticos que tienen un modus operandi en común: salir del país para esquivar los tribunales nacionales.