52 familias reclaman por el retraso en la entrega de sus nuevas viviendas. Compraron en verde entre 2019 y 2020, pero esas casas que debieron haber sido entregadas a principios de este año todavía en noviembre no cuentan con la recepción municipal. “Nosotros compramos esta propiedad a 7.300 UF en septiembe del 2019, en donde se decía que iban a entrar a recepción municipal en octubre de 2020, cosa que no ocurrió y esto entró finalmente en mayo de 2021. Son 7 meses de retraso”, cuenta uno de los afectados. Los propietarios denuncian que la constructora no les da una estimación de entrega y la municipalidad tampoco les da las respuestas que ellos necesitan. Un problema no menor, porque casi todos ellos compraron sus viviendas en 2020, cuando las tasas de los créditos hipotecarios eran muy distintas a las actuales. “Nosotros firmamos con un interés del 1,8%. Con ese, nosotros estaríamos pagando un dividendo cercano a los $900 mil. Ahora actualmente, la semana pasada cuando me habló la ejecutiva me dijo que esa cuota ya sobrepasa un millón 200, un millón 250 mil pesos”, asegura otra de las afectadas.