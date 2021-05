Un grupo de vecinos de Quilicura denuncia que lleva más de ocho años esperando la entrega de sus viviendas sociales. Acusan que una serie de trabas burocráticas les impide habitarlas, pese a que ya están listas hace meses. Por esa razón, han llevado a cabo una serie de protestas para tener una respuesta. “Queremos casas dignas, no más espera”, es su lema. Les dieron un plazo para fines de abril y no se cumplió. Dicen que es porque Aguas Andinas debe sumar el proyecto habitacional a su red, lo que aún no ocurre. Ahora les dieron uno nuevo, pero todos desconfían.