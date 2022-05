“Anti manotazo”: Proyecto busca impedir que las AFP retiren utilidades si la rentabilidad es negativa

Con el objetivo de “avanzar en justicia” un grupo de parlamentarios presentó el proyecto denominado “Anti manotazo”, el cual busca prohibir que las AFP retiren utilidades si la rentabilidad de los fondos de pensiones es negativa. Sobre esta propuesta, el senador independiente Karim Bianchi señaló en Contigo CHV Noticias AM que las entidades “se están llevando un premio. Entonces cuando no haya rentabilidad positiva para el afiliado, no se saca ni un peso”. Además, aseguró que la idea es vista con buenos ojos por parte del gobierno.