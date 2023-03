Puente La Paz, de un viaducto seguro a ser tomado por la delincuencia en menos de 20 años

Más de 20 años han pasado desde la inauguración del nuevo Puente La Paz, el cual conectaba el centro con la zona norte de Santiago, un gran avance para toda la comunidad.

Dos décadas después de su remodelación, la realidad es completamente diferente. Basta con estar un par de minutos para ver a bandas delictuales operar con singulares y extrañas artimañas.

Ahora, es un punto crítico de la capital prácticamente tomado por los amigos de lo ajeno.

Lanzas detenidos volvieron al día siguiente

En el Puente La Paz convergen tres comunas: Independencia, Recoleta y Santiago. Vecinos de estos sectores y de todo Chile celebraron cuando a fines de febrero pasado Carabineros logró masivos arrestos.

La institución hacía público que sacaba de circulación a más de 10 lanzas que eran intensamente buscados. Todos fueron detenidos por realizar diversos robos con sorpresa.

Sin embargo, al día siguiente la justicia dejó a la mayoría en libertad y los antisociales volvieron a hacer de las suyas. Así lo comprobó un equipo de CHV Noticias que estuvo en el lugar.

Pero eso no es todo, ya que hay otros delincuentes a los que los uniformados no los lograron identificar, entre las que están mujeres que sin ningún pudor fingen ayudar a evitar los hurtos, algo que no es más que un engaño.

Pedro Barra, vecino del sector, fue tajante con su recomendación. “Si pasar por el puente implica venir con el carnet, la tarjeta y una luca, hágalo”, dijo.

“Cuando yo transitaba por acá hace algunos años, no corríamos riegos ni de asaltos ni de robos de carteras o billeteras. El Puente La Paz era paz”, agregó con algo de desilusión por aquella vieja época.

Medidas a tomar

La actualidad del puente es conocida, carros de comida que impiden el libre transito y un cúmulo de gente que provoca caos casi todo el día. De hecho, es sabido que hay bandas que están toda la semana, que se han dedicado a ensombrecer un sector que abarca historia pura del gran Santiago.

Sobre las medidas a tomar para intentar revertir esta situación, Kevin Díaz, director de Prevención y Seguridad Ciudadana de la comuna de Santiago, señaló que “la coordinación tiene que ser muy fina en lo que pueden hacer equipos municipales, por un lado, y Carabineros”.

“Lo que estamos pensando es en un trabajo que no es solamente operativo, sino preventivo. Hay que entender también la circulación vehicular y peatonal”, indicó.

En tanto, el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, sostuvo que “aún cuando no es parte de nuestro territorio comunal, hemos apoyado y estimulado un trabajo conjunto y colaborativo con el propósito de abordar esta zona que llamamos ‘La Chimba’, para desarrollar iniciativas en materia de seguridad pública y aseo”.

La idea está, pero hay que ver si se lleva a cabo y si los recursos y medios funcionan ante la intranquilidad de la ciudadanía. Por ahora, una de las primeras iniciativas fue instalar cámaras de televigilancia.

Lo cierto es que grupos de lanzas siguen delinquiendo y los que han vivido durante décadas en las cercanías del Puente La Paz dicen que está abandonado y es, según ellos, por desinterés.

Pese a todo, hay ilusión en recuperarlo, aunque por ahora ese sueño se ve bien lejano.