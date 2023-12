Pymes denuncian impagos en megaobra licitada por el Estado: Las falencias del sistema de subcontratos

Una veintena de pymes denuncian lo que califican como una verdadera estafa. Fueron contratadas durante la ejecución de una megaobra licitada por el Estado a una gran empresa para la construcción de una línea transmisora de electricidad, pero uno de los subcontratistas involucrados en el proceso, no les pagó por sus servicios y hoy están al borde de la quiebra. El caso puso en relieve las falencias del sistema de subcontratos, ya que cuando los intermediarios quedan en mora, las empresas mandantes no están obligadas a pagar sus deudas. “Hemos transmitido este problema a las empresas más grandes, que están involucradas en todo esta cadena y ojalá no por una responsabilidad legal, sino por un tema ética y buen funcionamiento puedan hacerse cargo de estos problemas”, dijo el ministro de Economía, Nicolás Grau. El informe es del periodista Benjamín Contalba y Nicolás Mihovilovic.