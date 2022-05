Qué significa la desmilitarización de Carabineros aprobada por la Convención

Según la Ley Orgánica de Chile, Carabineros es una institución policial de carácter militar desde 1927. Definición que más de 90 años después podría cambiar, ya que el pleno de la Convención Constitucional votó a favor de reconocer a esta policía como una institución no militar, centralizada y con competencia en todo el territorio. ¿Pero qué significa esto? Si bien desde la derecha apuntaron que podría debilitar sus herramientas para combatir la delincuencia, desde sectores de izquierda destacaron que no se afectaría a su trabajo para hacer cumplir la ley. Expertos apuntan que Carabineros no perdería su jerarquización ni su uniforme, pero sí modificaría sus procesos de formación.