Hace un tiempo se aprobó una ley que permite a usuarios postergar hasta seis cuotas del crédito hipotecario, debiendo cumplir con requisitos como que la vivienda no supere las 10 mil UF, que el ingreso económico del propietario haya sufrido una reducción del 25% o más y que la mora no supere los 30 días. Tal es el caso de Catalina Velásquez, quien cumple con estos pero no pudo acceder a la postergación, “porque la ley simplemente no los obliga”, indicó. Este punto se encuentra del artículo 21.299 de la ley, algo que interesados no conocían sobre esta garantía estatal que en la práctica es un crédito con el que se financian esas seis cuotas que se postergaran al final del préstamo o que se pueden prorratear. Catalina dice sentirse decepcionada, hace un año está cesante y por eso quería recurrir a esta medida. “Es el reglamento el que finalmente impide que las personas, cumpliendo todos los requisitos, no podamos tener acceso”, concluyó.