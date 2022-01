El gobernador de la Región Metropolitana (RM), Claudio Orrego, advirtió sobre un posible racionamiento de agua en la región debido a la crisis hídrica que enfrenta el país. Ante esto, en conversación con CHV Noticias, el gobernador de la RM indicó que “se han tomado muchas medidas para asegurar el suministro de agua, pero no se puede descartar en marco del cambio climático y la profunda sequía. Nadie puede descartar un eventual racionamiento para este año en Santiago. El caudal del Río Maipo, que es la fuente del 80% del agua en nuestra región, está en un récord de bajo nivel”. En la misma línea, Orrego aclaró que “nadie quiere este escenario, ojalá no ocurra, pero no lo podemos descartar”. Finalmente, el gobernador explicó que en caso de llevarse a cabo el racionamiento, no será de un día para otro, sino que será avisado y preparado con anticipación. Además, realizó un llamado a la ciudadanía a cuidar el agua.