El pasado 1 de agosto, Benjamín Uribe Sobarzo salió de su casa en el sector Rahue Alto en Osorno (Región de Los Lagos) con dirección a la población Vista Hermosa, donde visitó a su ex pareja y madre de su pequeña hija de 9 meses. Sin embargo, el joven de 22 años no regresó a su hogar y desde entonces no se sabe nada de su paradero. “Hay una familia que está desesperada (…) Hace más de un mes que el dormir no es algo de descanso para nosotros, porque no sabemos nada de información. Estamos como el día 1 que él desapareció y nada más”, señaló Sara Sobarzo, tía del joven desaparecido. Este sábado, un equipo de buzos trabajó en el río Rahue, entre el Puente San Pedro y el muro de piedras. Mientras que la búsqueda continúa por tierra de forma paralela junto a rescatistas y perros especializados. “Ha sido bastante difícil, porque no hay pistas certeras y el radio de búsqueda también es muy grande y cada vez lo vamos ampliando. Algunos lugares son más o menos inaccesibles”, dijo uno de los voluntarios que se sumó a las labores de búsqueda que continuará este domingo.