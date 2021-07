Desde hace algunas semanas que estos actores regresaron a los ensayos presenciales para su próximo estreno Final de partida, una obra que comenzaron preparando por Zoom y que será la primera que el GAM estrene con público en la sala en unos días más. “Hay mucha gente que trabaja detrás de una obra (…), y toda esa gente vive de hacer teatro. Entonces es volver a trabajar, volver a hacer válido lo que uno hace”, dice el director de la obra, Francisco Martínez. Felipe Mella Morales, director ejecutivo del GAM, destacó que en Fase 3 “podremos aumentar los aforos. Estamos pensando que en las salas grandes vamos a tener un aforo de alrededor 100 personas, y sí vamos a exigir el Pase de Movilidad por seguridad de nuestros trabajadores, artistas y el público”. Héctor Noguera, a sus 84 años, cuenta que “nunca me había pasado estar esperando tantos meses (…), estar parado tanto tiempo jamás. Sientes que no tiene mucho sentido la vida cuando no haces teatro, cuando no estás haciendo lo tuyo”.