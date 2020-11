Un preocupante hecho se registra en la comuna de Recoleta y que se asocia al cobro de estacionamiento en la comuna por parte de una concesionaria que no tiene patente municipal que le permita operar en la zona.

Se trata de Concesiones Recoleta, empresa que en 2010 suscribió contratos de explotación de los estacionamientos de la comuna hasta 2016, año en que el municipio decidió suspenderlos mediante un decreto alcaldicio, provocando una disputa judicial con la empresa que aún no tiene solución.

En términos generales, la empresa opera como una sucursal de cobro de estacionamiento en la misma comuna. Pero según el Departamento de Patentes de la Municipalidad de Recoleta, hasta la fecha no existe ningún ingreso por parte de la empresa para operar como tal, por lo que estos cobros de parquímetros no están permitidos.

De acuerdo con Rodrigo Aros, abogado externo de la Municipalidad de Recoleta, “cuando una empresa está sin patente municipal, lo normal es que esa empresa no puede desarrollar sus fines. Si quiere cobrar en Recoleta, tiene que sacar la patente de sucursal en la comuna de Recoleta (…) sin esto, la ley de rentas municipales es clara, ese acto que realiza ese contribuyente es ilegal“.

Esta disputa genera un problema también a los habitantes de la comuna que en su mayoría desconocen el llamado de la municipalidad a no pagar estos cobros por estacionar. Incluso Aros asegura que hasta la fecha no se ha cursado ninguna multa a automovilistas por el no pago de estas boletas.

Según consignó CHV Noticias, son decenas de multas que la Municipalidad de Recoleta ha cursado a Concesiones Recoleta en los Juzgados de Policía Local por el cobro de estacionamientos sin contar con una patente municipal en dicha comuna. Multas que llegan a las 3 UTM, es decir, cerca de $150 mil.

De acuerdo con la concesionaria en cuestión, su operación en Recoleta se ampara bajo una resolución judicial del 2017 que da orden de no innovar hasta que se resuelva en tribunales si el municipio obró bien o mal al poner fin al contrato de manera unilateral.

Gustavo Parraguez, abogado externo de Concesiones Recoleta, explicó que “para dejar sin efecto este contrato” que suscribía le municipalidad con la empresa, “se requiere de la vía judicial, no se puede terminar el contrato por decreto. Sin embargo, (el municipio) se salta la norma y además empiezan a generar artilugios laterales para ponernos en supuestos incumplimientos“, concluyó.

Finalmente, la municipalidad aclaró que no se le otorgó la patente a la empresa porque no cumplió con sus requerimiento dentro de los plazos y hasta hoy no la han solicitado nuevamente. Además, ante esta denuncia, la alcaldía evalúa una posible querella criminal contra la Concesiones Recoleta por usar el nombre del municipio en las boletas de cobro.