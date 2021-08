En medio del interés que se ha generado durante el último tiempo por comprar una propiedad, pese a que las condiciones para optar a un crédito hipotecario no son fáciles, hay muchos que se preguntan cómo alcanzar y concretar el sueño inmobiliario.

En este sentido, el gerente comercial y cofundador de Capitalizarme.com, Franciscos Ackermann, conversó con CHV Noticias y entregó algunos consejos sobre la mejor forma de adquirir una propiedad.

Ackermann comentó que existen diferentes vías para acceder a un crédito y así poder financiar el pie de un bien raíz debido a que “está la opción de comprar en blanco o en verde, donde uno puede dividir el pie en pequeñas cuotas. Esa es una alternativa que te permite pagar el pie, pero la entrega es a futuro”, explicó.

También, detalló que está la alternativa de no pagar en cuotas o bien de no pedir un crédito de consumo en algún banco, sin embargo, el cofundador de Capitalizarme dijo que “yo no la recomiendo mucho porque eso implica deuda y deuda” y agregó que “también existen instituciones tipo “propie”, que son empresas que otorgan créditos, además de los bancos para este fin, pero como digo, eso hay que hacerlo con bastante responsabilidad porque endeudarse para endeudarse no debiese ser la forma. Uno tendría que tener esa capacidad de ahorro para llegar”.

Con respeto a cuál debería ser el monto mínimo que debería tener una persona para adquirir un departamento o propiedad, Ackermann ejemplificó al decir que “si pensamos en una propiedad de 2.000 o 3.000 UF, que son entre 60 a 87 millones de pesos, uno debiese tener, si es que va a ir al 90%, 6 o casi 9 millones de pesos y un poquito más, porque los gastos operacionales uno los olvida, pero tiene que pagarlos. Entonces hay que agregarles unos 500 mil a 1 millón de pesos adicionales. O sea, entre 7 a 10 millones de pesos, más o menos, si quiero el 10% de una propiedad de ese valor. Del pie”.

Sobre el ingreso mensual, el inversionista explicó que “si bien las instituciones dicen que sobre los 650 mil pesos ya otorgan créditos hipotecarios, en la práctica en lo que yo he visto es que sobre los 800 mil pesos uno ya está pudiendo acceder a crédito hipotecario y con 800 mil pesos más o menos, y sin deuda y todo al día, te dan 1.600 UF de crédito hipotecario”

“Lo recomendable que yo prefiero comentarle a las personas que tengan una renta de 900, 1 millón, una capacidad de ahorro mensual de 250 mil mensuales, que equivale más o menos al 25% de la renta. Yo sé que eso es muy difícil, pero esa sería una forma sana de invertir en bienes raíces, si uno lo está pensando como inversión”, señaló Ackermann.

Se puede complementar la renta

Según señaló el cofundador de Capitalizarme, una persona puede complementar su renta para poder acceder a un crédito hipotecario, pero “lo principal son los ingresos, que es lo que te mide el banco”, detalló y añadió que también pueden ser “patrimonios, automóviles, terrenos, casas, lo que uno tenga anteriormente suma para que te puedan dar accesibilidad, porque uno pone en garantía para los créditos, pero normalmente la renta es lo más importante”.

Además, detalló que “uno puede complementar renta, una pareja que gana 800 mil pesos, ambos, pueden complementar renta y pueden acceder a un crédito un poco mayor”.