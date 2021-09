El pasado 9 de agosto en Cerro Navia, David Bravo (38) recibió un disparo en su cabeza y una apuñalada en su brazo derecho tras resistirse a entregar una camioneta del año, la cual dos delincuentes robaron luego de interceptarlo fatalmente en la calle Mapocho Sur, vehículo que a unas cuadras se vieron obligados a abandonar. “Que esto no vuelva a pasar, nunca jamás. Por una camioneta te pueden quitar la vida y ni se la llevaron porque tenía cortacorriente”, señaló una familiar de la víctima. Desde ese día, la Fiscalía y Carabineros siguieron la pista del presunto autor material del crimen: Camilo Cayuqueo, quien fue descubierto gracias a una cámara de seguridad que puso la misma víctima en la camioneta. CHV Noticias tuvo acceso a una conversación telefónica entre Cayuqueo y su madre, donde se puede evidenciar el encubrimiento familiar sobre este asesinato: “Que nadie sepa dónde estés… Yo, ponte tú, si llegase a pasar algo, me preguntan, lo primero que voy a decir: ‘no sé, me llama pero está para el norte… dice que está para el norte, que está en Copiapó”, se escucha en el audio. El fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Centro Norte, indicó que “se planificó por parte del grupo familiar enviar a Camilo Cayuqueo al sur del país. Efectivamente, a la casa de unos primos”. Según el Ministerio Público, se registraron más de 10 números de celulares distintos desde los cuales se pudo escuchar la actividad del sospechoso. Olivari aseguró tener “certezas” de que los padres de Cayuqueo sabían del delito que cometió. “Lo primero que uno hace esa hue… Lo primero es ponerse guantees en las manos, Camilo. Cómo no te pusiste guantes, no te protegiste, si tú sabí que con las huellas. Imagínate ahora los autos con mayor razón tiene, la mayoría, corta corriente”, le dijo la mamá con total frialdad en uno llamada realizada el mismo día del crimen.