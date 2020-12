Una insólita historia es la que cuenta Froilán Díaz, un músico chileno que regresó de Brasil después de 32 años y descubrió que estaba registrado muerto en el Registro Civil.

El cantor popular recorrió el país sudamericano de norte a sur, sin embargo, una de sus familias lo buscó para repatriarlo a Chile, sólo para darse cuenta que su esposa lo había declarado muerto.

“‘Tu mujer te mató’, me dijeron. ‘En el documento aparece que te mató. Estás con muerte presunta'”, relata Díaz sobre el momento en que se enteró de la noticia.

Lee también: Decomisan más de 3.5 toneladas de marihuana en el puerto de San Antonio

Ahí comenzó la travesía. Al enterarse de que estaba legalmente muerto trató de volver de Sao Paulo, pero fue asaltado, perdiendo todos sus documentos. Sólo con un antiguo pasaporte chileno y un salvoconducto pudo atravesar a territorio nacional en enero. Desde ese momento no ha podido tratar sus enfermedades ni menos solucionar su deceso.

Y ya que está fallecido, sus bienes también fueron heredados, algo que hasta el momento no tiene solución. “Yo no sé porque hizo eso. No tengo idea”, lamenta sobre la postura de su esposa.

12 meses en que el músico ha estado en el país sin su identidad. 34 años en que ha estado legalmente muerto. Sin embargo, mantiene las esperanzas de traer a su familia desde Brasil recuperar su identidad y de forma legal volver a vivir.

Lee también: Ciberdelitos aumentaron 40% en pandemia: Estas son las modalidades más comunes de fraudes digitales

En tanto, desde el Registro Civil informaron que todo se debe revertir con un nuevo proceso judicial que elimine dicha inscripción.