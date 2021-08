Este sábado 14 de agosto, un terremoto de 7,2 de magnitud se registró en Haití, dejando daño en las construcciones del país y centenares de muertos. Consuelo Alzamora, chilena que reside desde hace casi 10 años en la nación, contó detalles de lo que se vive actualmente, así como también de la ayuda que necesitan.

En conversación con Rafael Cavada en CHV Noticias, Alzamora partió señalando que se han sentido muchas réplicas de gran magnitud. “Nosotros estábamos durmiendo en el patio de la casa y tuvimos que irnos porque estamos muy cerca al mar. Pensamos que podía haber tsunami”, explicó, agregando que la gente que se encuentra en el pueblo “está durmiendo en la calle”.

Consuelo Alzamora, quien vive en Les Cayes, señaló que cada sábado el pueblo haitiano está en sus casas, preparándose para la semana. Fue ahí cuando comenzó el movimiento telúrico. “Nosotros estábamos en el segundo piso de la casa y no nos podíamos mantener en pie”, indicó.

Para esta chilena en Haití es importante destacar que esto pudo haber sido mucho peor en caso que los niños hubiesen estado en clases. “Imagínate si hubiesen estado los niños en el colegio. Con la infraestructura de estos colegios, hubiera sido terrible”, aseguró.

La situación actual en Haití

Les Cayes, la capital del sur de Haití, fue una de las zonas más afectadas. “Mucha gente se fue, anoche estaba desolado el pueblo”, afirmó, asegurando que los vecinos están durmiendo en la calle. “Era desolador ver a la gente con sus colchones en la calle”, agregó.

Sobre la situación actual, explicó: “Hay mucha destrucción y muchas casas fisuradas. Y sigue temblando súper fuerte, entonces no se sabe si puede venir uno fuerte o se pueden caer las casas durante la noche”.

Si bien en Haití no tienen un recuento oficial del número de fallecidos, Consuelo Alzamora aseguró que hay historias tristes. Por ejemplo, explicó que se realizaba un bautizo el sábado por la mañana, en donde murieron 20 niños.

“Hay gente muerta tapada con sábanas. Hay un niño muerto en una calle acá a la salida de Les Cayes. La municipalidad no lo ha venido a sacar, así que ha estado casi un día”, agregó.

Junto con lo anterior, Consuelo también dijo que se han visto pocos policías porque hay una baja cantidad de funcionarios en esa zona. La situación es similar con los bomberos, por lo que llegaron algunos de Puerto Príncipe. “No se ve ningún despliegue en la calle, de nada”, afirmó, añadiendo que están en contacto con ONGs extranjeras que ayudarán.

Por otra parte, y sobre la presencia del Estado en medio de esta situación, Alzamora dijo: “Con el asesinato del presidente el gobierno está más débil. La gente no reconoce tampoco que tenemos un gobierno. Haití está como a la nada (…) No se ve gobierno, no se ve organización ni nada”.

Sobre cuadrillas que ayuden a remover, la chilena residente en Haití explicó que llegó una desde Puerto Príncipe que trabaja en un hotel donde falleció un alcalde. “Se estima que hay personas fallecidas del Gobierno ahí”, agregó, afirmando que “si no es uno el que va a remover sus propios escombros, el gobierno no va a ayudar”.

Con respecto al video en que se veía agua, Alzamora explicó que es de Les Cayes pero eso ocurrió porque explotaron cañerías, además de salir agua de los pozos.

En cuanto a servicios básicos y conectividad, Consuelo relató que en sur de Haití no hay luz, así que no ha sido novedad estar así en las últimas horas. Tampoco tienen agua potable, pues reciben cada dos días por parte del Estado. “La señal de teléfono y la conectividad ha estado buena”, reconoció.

Además, sostuvo que su casa está fisurada y que el muro que junta con la vivienda del vecino está destruido. La sala de rehabilitación pediátrica que tiene, ya que es terapeuta ocupacional, se encuentra en buen estado.

Ayuda para el país

Contar con un centro de rehabilitación permitió que Consuelo Alzamora haya podido ayudar. “Hay muchas fracturas, muchos lesionados. Ayer ya fuimos a hacer donaciones de botas ortopédicas, de andadores, de muletas, a los hospitales”, reveló, indicando que están donando las donaciones que ellos habían recibido.

En la entrevista, esta chilena también explicó que con su fundación, Tous Ensemble, realizarán una campaña para ir en ayuda de sus pacientes, no solamente en la parte médica, sino para la reconstrucción de sus viviendas.

Esta ayuda es importante porque “el acceso sur de Puerto Príncipe está bloqueado con bandas armadas (…) Los insumos en los hospitales son mínimos (…) No podemos ir a Puerto Príncipe hace tres, cuatro meses. Es arriesgarse a que te maten”.

En cuanto a las principales necesidades que tienen, Consuelo Alzamora dio algunos detalles. “Por el momento, un lugar donde dormir, seguro, porque toda la gente está en las calles. Comida, porque no hay dónde encontrar comida por el momento. No sé si mañana o pasado mañana será problema de agua”.