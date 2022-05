De caseros: Remesa de US$11,2 millones estuvo a punto de ser robada en el aeropuerto por banda armada

Un error de última hora permitió que una banda especializada en grandes “golpes” no pudiera robar un camión Brinks con US$11,2 millones del Aeropuerto de Santiago. ¿Su error? No maniatar bien al guardia de seguridad. Fue un detalle no menor, porque el empleado reducido por los delincuentes había perdido una mano en un viejo accidente laboral. Eso le permitió zafarse y apretar el botón de pánico del radio comunicador. La Fiscalía mantiene una investigación secreta de este caso que pudo convertirse en un nuevo “robo del siglo”. Un documento del Ministerio Público y variadas entrevistas, entre ellas a la víctima, podrá verla este lunes en el noticiero central de CHV Noticias.