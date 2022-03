Este martes 14 de marzo será el día en que oficialmente el diputado independiente René Alinco presentará el proyecto de ley que permite un nuevo retiro de los fondos de pensiones. La iniciativa, conocida como “el quinto retiro”, fue planteada desde hace varias semanas por el parlamentario, quien asegura que esto “no es un cuento político, no es una campaña populista. La necesidad en Chile continúa e incluso se agudiza por culpa de la inflación”. Asimismo, el legislador, en entrevista con Contigo CHV Noticias AM, emplazó al presidente Gabriel Boric y recordó que “votó a favor de los cuatro retiros anteriores. Por lo tanto, en su condición de diputado conoce perfectamente que la crisis social y económica que vive nuestro país es real”. Además, criticó al actual ministro de Hacienda, Mario Marcel, por oponerse al cuarto retiro en 2021 y aseguró que “el que hoy está en contra del quinto retiro, definitivamente está a favor de las AFP y de que los dueños se sigan enriqueciendo con nuestro dinero, eso no lo vamos a permitir”.