Ex sargento de Carabineros está prófugo tras parricidio frustrado y escapar de una tenencia de la institución

A su ex pareja intentó asesinarla y también a sus dos hijos, pero sobrevivió y logró denunciarlo. Sin embargo, no sirvió de mucho, porque hace unos meses el sujeto escapó y ahora ella debe ocultarse porque teme por su vida. Lo grave, es que el prófugo era sargento de Carabineros en servicio activo cuando intentó matarla. Posteriormente lo imputaron por parricidio frustrado, lo dieron de baja y quedó preso en una tenencia de la institución en la Región de Los Ríos, lugar desde el que ahora escapó. ¿Por qué no quedó recluido en una cárcel como cualquier delincuente? “Estaba la investigación lista y no sé que más esperaban. Le dieron tiempo de escapar“, manifestó la víctima. El reportaje es de Alejandra González.