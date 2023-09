Critican a Mejor Niñez por separación de hermanos menores de edad tras orden del juzgado

La ley establece la inseparabilidad de hermanos que están bajo tutela del Estado por alguna vulnerabilidad. Sin embargo, no siempre es posible. Esta es la historia de unos hermanos que fueron separados desde un hogar auxiliar de Mejor Niñez– ex Sename-y que abre el debate sobre el cumplimiento de esta norma, y sobre todo de la capacidad que tiene el sistema para cumplir lo que dicta la ley. Muchas veces los criterios aplicados en este tipo de casos no consideran el vínculo afectivo que puedan tener los niños, situación que ocurrió con un grupo de hermanos menores de edad que fueron retirados de un hogar de acogida tras una orden emitida por el Juzgado de Familia, quienes argumentaron que el recinto no contaba con las condiciones que pide el sistema, quedando completamente separados. Estos hermanos que fueron separados, alcanzaron a permanecer 4 meses en el hogar, ya que entraron al sistema por pertenecer a una familia disfuncional, lo que obligó quitarle la custodia a sus padres. El reportaje es de Alejandra González.