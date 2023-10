Mujer que buscaba pagar tratamiento de cáncer denuncia fraude de dinero con vale vista

Una mujer denuncia que los fondos de dinero que tenía en un vale vista para el tratamiento de su cáncer, fueron clonados y extraídos por un tercero. Esta es la historia de Lisbet Añez, quien acusa que su dinero no ha sido devuelto en medio de una situación donde el tiempo no lo tiene a su favor. La mujer buscó maneras de obtener dinero para su tratamiento, donde un negocio inmobiliario le permitió obtener $150 millones de pesos, pero 100 de ellos, aún no están en sus manos, ya que el documento habría sido cobrado ilegalmente por un desconocido en Concepción. Lisbet se enteró de esta situación cuando quiso retirar el dinero. De acuerdo a la investigación, el sujeto cobró la remesa el 10 de febrero del 2021 y habría alcanzado a girar al rededor de $75 millones de pesos. Más detalles, en el informe de los periodistas Benjamín Contalba y Jerson Garrido.