Rodrigo Alfonso Durán González es el nombre de un delincuente quien, desde 2010, ha cometido una serie de delitos bajo el nombre de Ricardo Enrique Durán González, su hermano. Actualmente, este último registra una orden vigente por robo en lugar habitado, que hace pocos días lo tuvo injustamente en la cárcel de Colina pese a haber realizado diversas denuncias previas por usurpación de identidad. “Viví cosas muy fuertes emocionalmente. Ese olor de la cárcel me tiene… Estuve en la cárcel por un error del sistema, me tuvieron pasando los peores tres días de mi vida”, contó el afectado a CHV Noticias. En 2010, Ricardo recibió por primera vez una citación del Tribunal de Garantía de Talagante por consumo de drogas en la vía pública, de inmediato se presentó en la Fiscalía por las dudas de aquel procedimiento e interpuso una denuncia por usurpación de identidad. La Fiscalía de Talagante logró acreditar el delito y en más de cuatro oportunidades solicitó la detención de Rodrigo Durán. No obstante, en todas ellas el tribunal denegó la petición y después de cuatro años el caso fue cerrado. Desde 2005, este último figura con una serie de antecedentes y causas penales por microtráfico, agresiones, robo y consumo de drogas, pero a partir del 2010 no registra más causas, desde entonces cada delito comenzó a aparecer en los registros de Ricardo, ya que al momento del control de identidad mostrar una cédula de su hermano.