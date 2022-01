Renovar el carnet de identidad implica meses de espera en el Registro Civil. María fue asaltada en el Metro Los Héroes y perdió varios documentos, entre ellos la cédula de identidad de ella y su hija. Luego del hecho, ha debido realizar varios trámites, pero ninguno con éxito debido a que no puede recuperar sus documentos sin su carnet de identidad, cuya tramitación tomará tres meses. “No me pueden atender en ninguna parte, me dicen que soy una NN, no tengo registro en este país, no existo”, manifestó en conversación con CHV Noticias. En ese sentido, Julio Peña, presidente de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, aseguró que “queremos ser verdaderos servidores públicos, queremos estar a tiempo y otorgar una buena calidad de atención”. Por lo mismo, pidió buscar nuevos mecanismos para agilizar las demoras en atención y prestación de servicios que ha presentado durante los últimos meses el Registro Civil.