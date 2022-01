En agosto de 2021, a raíz de una revelación realizada por Ciper Chile, salió a la luz la investigación desarrollada por la Policía de Investigaciones (PDI) en relación al contrabando de joyas y otros accesorios de alta gama por parte de conocidos comerciantes del rubro, involucrando además a funcionarios de la institución mencionada y figuras del espectáculo, como el caso de la animadora Tonka Tomicic y su esposo Marco Antonio López, conocido como Parived.

En dicho contexto, CHV Noticias tuvo una entrevista exclusiva con Harold Vilches, cuyo seudónimo es el Rey del Oro, quien en 2018 fue condenado por lavado de activos y actualmente es indagado por el tráfico del metal precioso. De esa manera, y vinculado al caso, la PDI ha seguido además los pasos de Estrella Dinamarca, joyera del centro de Santiago que, según los archivos, vendería relojes de alta gama en su mayoría obtenidos desde el extranjero.

En una interceptación telefónica se pudo escuchar a Estrella hablando con Jaime Quiroz, conocido entre joyeros por sus contactos para vender, y en ese entonces ella intenta conseguir que se concrete una transacción de aros a Parived. “Si Jaime me lo nombró (a Parived), es porque era conocido en el rubro y le compraba”, reconoce.

Admite además que tiene cheques de López y su esposa, la animadora Tonka Tomicic. Sin embargo, dice, el vínculo con ellos habría sido a través de Domingo Jalil, empresario que tiene negocios en Meiggs, quien le factorizaba cheques a la pareja. Pero según informe policial, las escuchas telefónicas indicarían que el negocio iría mas allá del factoring de cheques, pues Estrella estaría directamente vinculada con el contrabando.

Harold Vilches fue consultado respecto del origen de su relación con la modelo. “¿Cómo llega ella a hacer negocios conmigo? Por Marco Antonio. El negocio lo hace ella”, relata al comienzo de su entrevista. El Rey del Oro surgió en esta investigación porque hay una foto que lo capta en un encuentro con Parived en el Hotel Sheraton de Providencia, en un caso cuya carpeta se mantiene bajo reserva por disposición del Ministerio Público.

Pero Vilches aclara que “no soy imputado, no soy formalizado. Salgo mencionado por juntarme con el mismo Parived, pero no estoy vinculado en ningún tema de joyas ni relojes ni ningún artículo robado”.

Mismo argumento que postula el abogado defensor de Tomicic y López, Mario Vargas, quien enfatiza que a éste último “no se le ha imputado nada en particular (…), no se le atribuye ninguna acción concreta ni ningún delito determinado” en este caso.

Pero ambos tendrían negocios con Estrella Dinamarca, quien tampoco estaría formalizada aunque tiene dos condenas por receptación y robo con intimidación. Ante esto, Vilches aclara que la reunión con Parived fue por el ofrecimiento que él le realizó de unos terrenos, aunque “nunca se concretó el negocio. Finalmente los terrenos no tenían el valor y el comprador tampoco estaba de acuerdo”, argumenta.

Una relación diferente que sí habría tenido el Rey del Oro con Tonka Tomicic, ya que según revela, sí hubo un negocio entre ambos de por medio. “Le facturé unas monedas de plata a Tonka (…) me entregó unos cheques como método de pago hace un año”. Posteriormente, de acuerdo con su relato, pasó a buscar estos cheques a la casa de la animadora y finalmente “ella no cubrió los cheques y me hice responsables de pagos”.

Dice que estos documentos fueron rebotados y nunca ha recibido una explicación por el hecho. Finalmente, Vilches se defiende y reclama que “me apuntan con el dedo con el objetivo de hacer algo más mediático. Es una persecución de manchar mi imagen que afecta a mis negocios y a mi familia“.

Cabe indicar que Harold Vilches está actualmente bajo libertad vigilada por la condena de lavado de activos y adeuda más de $14 mil millones a la Tesorería General de la República.

