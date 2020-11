Toda una sorpresa ha sido para Alejandra y Gonzalo la experiencia de poner sus propiedades, ubicadas en la comuna de Hualañé, Región del Maule, a disposición de la gente a través de una rifa.

Con solo $10.000, las personas pueden comprar un boleto para el sorteo que incluye premios irresistibles: una propiedad de tres hectáreas, dos casas y hasta una planta de cervecería artesanal. En pocas semanas ya se han vendido cerca de 7 mil de los 24 mil tickets puestos en venta.

“Cuando nos enteramos de esta modalidad pensamos que era una excelente idea para poder capitalizar nuestro trabajo, y además, echarle una mano a una persona y su familia para poder adquirir una propiedad como esta por solo $10.000”, sostiene Alejandra.

Esta metodología se ha vuelto en tendencia en los últimos meses, en gran medida, debido a la necesidad de muchas personas de conseguir recursos con sus terrenos en medio de la pandemia.

Según explica Catalina Maluk, directora de la Escuela de Economía y Negocios de la U. Central, “tiene por un lado un gran alcance, en el sentido de que se utilizan las redes sociales para poder llegar a mucha gente a ofrecerle un numero que cuesta solo $10.000, y eso les permite un mayor ingreso automáticamente. Lo hacen vía redes sociales, por lo tanto, no hay un costo de esta difusión”.

El sistema parece ser bastante rentable, como lo pudo comprobar Armando Torres, un hombre de 92 años que pudo obtener $300 millones de pesos gracias a una rifa, por la venta de su terreno de 1,36 hectáreas en cercanías de Osorno, consiguiendo $20 millones más de lo que costaba originalmente.

Pamela Peña resultó ser la ganadora de este terreno, quien ahora puede disfrutar del sector, de la casa y los animales. “Me llegó un mail avisándome que había ganado una rifa y yo ni siquiera me acordaba. Con mi marido buscamos, y efectivamente ahí estaba el sorteo y yo lo había ganado. Fue completamente sorpresa”, asegura.

El otrora dueño de esta propiedad señala que antes de iniciar la rifa “estaba con corredores de propiedades y no resultaba porque no me daban lo que yo necesitaba“. Fue su nieto, quien trajo la idea desde Europa, y lanzó una rifa en febrero pasado.

15 mil personas participaron, con un ticket de $20.000, y este viernes fue el esperado sorteo. Fue tanto el éxito que ya piensan continuar en el rubro de las rifas de propiedades. “Se han contactado muchas personas para poder rifar sus propiedades, ellos a través de nosotros, o simplemente para saber cuándo va a ser de nuevo otra rifa de propiedad. Va a ser en un par de meses más, porque tenemos que reformar las bases legales, hay que implementar más métodos de pago”, afirma Matias.

Se trata de un negocio que puede ser redondo en medio de la crisis económica causada por la pandemia, periodo en el que la venta de propiedades se ha visto afectada.

“Cuando hay una menor demanda de propiedades, los precios de las propiedades deberían tender a bajar porque hay menos interés en comprar, y las personas que necesitan vender, como es el caso de esta familia. Finalmente terminan vendiendo sus propiedades a un menor valor, por la necesidad de la venta”, acota Maluk.