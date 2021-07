“Nunca pensé que me estaban siguiendo, nunca imaginé que tenía los minutos contados de mi vida”, relató la víctima. Faltaban minutos para la 1 de la tarde, las calles estaban repletas de gente, el banco quedaba a pocas cuadras de su casa así que decidió ir a la sucursal caminando para cobrar su Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Al salir del lugar, no se percató que un auto blanco lo seguía, y en cosa de segundos aparecen cuatro sujetos que lo lanzaron al suelo para robarle el dinero. “Uno de ellos me coloca la rodilla encima de la espalda”, dice. Violencia desmedida que presenció su nieta, quien abrió el portón para que su abuelo entrara, pero junto con él ingresaron también los delincuentes armados que dispararon en diversas ocasiones contra la familia. Afortunadamente, ninguno de ellos resultó herido y pudieron prestarle ayuda al adulto mayor, iniciando una pelea que terminó con los sujetos huyendo con un celular, aunque no con el dinero.