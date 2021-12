Una persona que había recuperado un auto robado sufrió un nuevo robo de su vehículo pese a que estaba estacionado frente a una comisaría. La víctima reclama negligencia de Carabineros. Hugo Rebolledo cuenta que tras la primera sutracción de la camioneta “lo encontramos, llegó Carabineros y se lo llevaron en grúa a la comisaría más cercana. Lo dejaron en el frontis de la comisaría, porque dijeron que tenían muchos autos en el aparcadero. Yo le dije a Carabineros si la podía dejar con trabavolante o sacarle la batería (para que no se la robaran). Carabineros me dijo que no, que sería insólito que eso pasara y que no me preocupara”. Y pasó. Tras estar cinco días estacionada en el frontis de la comisaría, la misma camioneta fue robada a plena luz del día frente al establecimiento policial.