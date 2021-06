Ambos mayores de 70 años, se han hecho cargo de su nieta que al nacer fue diagnosticada con hidrocefalia. No le daban muchos años de vida, pero Pamela pronto cumplirá 34 años. Pese a estas repletos de amor, esta familia sufre tras ser víctimas de un robo el pasado miércoles en Melipilla. Cuando salían de un control médico, don Luis Rodríguez se percató que su auto, el que tenía hace 12 años, ya no estaba. “Para mí y para nosotros era muy importante por la niña, por Pamelita, porque a ella le dan ataques de epilepsia a veces y uno llama a la ambulancia y se demoran en llegar, entonces había que partir con la niña para allá. No es un gran auto, pero nos servía”, dice. Hasta el momento no hay pistas del paradero del vehículo que en su interior, además, tenía las herramientas con que Luis hacía trabajos en casas para ganar dinero. Luego de difundirse su caso en redes, otro maestro le entregó ayuda, pero falta aún el auto.