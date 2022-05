Rodolfo Carter y opción de dar más atribuciones a guardias municipales: “Los ladrones no tienen posición ideológica”

En medio de la complicada situación que se atraviesa por la inseguridad, la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) reveló un estudio en el que se mostró un respaldo de la ciudadanía a que funcionarios locales apoyen estas labores. En detalle, el 79,4% de los encuestados dice estar a favor de que guardias comunales porten lumas, cascos, esposas y gas pimienta como elementos de protección. Al respecto, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, señaló en Contigo CHV Noticias AM que esto indica “que hay clamor brutal de los ciudadanos de desesperación. El presidente tiene que asumir que esto no es contra él, es contra el Estado Chileno. Los ladrones no tienen posición ideológica”.