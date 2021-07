Este domingo 4 de julio se realizará la ceremonia de instalación de la Convención Constitucional, donde los constituyentes electos aceptarán el cargo y comenzarán los primeros trabajos de cara a la redacción de la nueva Constitución.

En esta ocasión, la Convención deberá elegir a un presidente o presidenta y a un vicepresidente o vicepresidenta por mayoría absoluta de sus miembros, así también a una secretaría técnica.

En conversación con CHV Noticias y CNN Chile, el constituyente independiente Rodrigo Logan afirmó “a medida que se va acercando el momento es como el primer día de clases”.

“Tenemos una misión tan grande que la gente me ha parado en la calle y me dicen ‘¿ustedes entienden que tienen la esperanza de 19 millones de personas?’ o personas que me han escrito ‘por favor, háganlo bien y conversen. Piensen en mis hijos’. Con todas esas cosas me ha costado dormir, me he tomado varios té de melisa. Me siento nervioso, como que me duele la guata“, expresó.

Respecto a los protocolos para este domingo, se les indicó que no pueden ir acompañados debido al aforo por la emergencia sanitaria derivada de la pandemia. “También hay un tema de acompañantes para pueblos originarios y ahí se generó un conflicto, porque para ellos no son asesores, (sino que) son parte de su cosmovisión. Es un tema distinto”, dijo.

Asimismo, Logan afirmó que si bien “no hay código de vestuario”, le sugirió a algunos compañeros ir formal o semi-formal “por un tema de respeto”.

“Vamos a tener todos los ojos del mundo sobre nosotros, porque es la primera Constitución paritaria, con mirada de género e integrando a los pueblos originarios. Por lo tanto, si viene alguien de los pueblos originarios con su vestimenta típica es súper rico, entendible y muy acorde a la ocasión“, agregó.

Reglamento y presupuesto

Una vez elegida la mesa, los constituyentes deben elaborar un reglamento, es decir, un texto que defina los procedimientos para escribir la nueva Constitución. Sin embargo, según aseveró Logan, existen más de 40 borradores ya escritos por distintos representantes de la Convención.

“Hay una parte de los convencionalistas que creemos que tenemos que fijar procedimientos para crear un reglamento, no adaptar uno a raja tabla (…) Y hay otros que quieren aprobar un reglamento”, indicó el abogado, quien se inclina por el primer grupo.

“En lo personal no creo que sea justo aprobar un reglamento que viene escrito, porque viene con las consideraciones del grupo de interés que escribió ese reglamento. Entonces sería poner a la misma altura las necesidades públicas con un grupo intermedio de interés y eso para mí es inmoral”, recalcó.

Otro tema que ha generado discusión en las últimas semanas es el presupuesto de la CC, ya que cada miembro recibirá una retribución mensual de 50 UTM (poco más de $2 millones y medio).

“Nosotros tendremos asignaciones que nos permitirán hacer nuestro trabajo, que nos permitirán tener asesores, viáticos, traslados, difusión y publicidad. Recuerden que Santiago no es Chile, la Constitución es desde Arica hasta la Antártica chilena, tenemos representantes en todos lados y es importante que sociabilicen lo que estamos haciendo con la gente, por eso es necesario“, puntualizó.

En la misma línea, sostuvo que “ningún convencionalista ha pedido aumentarse el sueldo o la dieta, ni uno y ni una, de lado a lado. Se los digo porque he estado en todas las reuniones”.