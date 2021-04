Mientras en nuestro país se rompen récords de casos nuevos de COVID-19, el proceso de vacunación sigue tal como fue planificado. Esto gracias a las millones de dosis que consiguió nuestro país. Detrás de esta negociación estuvo el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, quien aseguró en conversación con CHV Noticias sobre el proceso que “desde marzo del año pasado nosotros ya habíamos activado nuestras embajadas y en mayo es cuando el presidente nos encarga esto, cuando todavía no había vacunas. Se sabía que estaban ya en ensayos clínicos de distinta fase y eso le significó al Gobierno activarse en torno a este tema, moviéndose siempre en un mundo de mucha incertidumbre”. Al ser consultado por si se pagó más para tener prioridad por sobre otros países en la compra de las vacunas, Yáñez dijo que “el tema del precio efectivamente no era el más importante. Lo más importante es que la vacuna estuviese disponible, que fuera eficaz y segura. Pero yo estoy muy tranquilo, porque en el fono no hemos pagado un sobreprecio. Eso es importante porque eso es jugar limpiamente en esta búsqueda. Nosotros no llegamos a poner un maletín con un sobreprecio para ponernos adelante de la fila”.