Alerta por “salones de belleza express” que siguen operando en calles del centro de Santiago

Nuevas denuncias contra estilistas en la vía pública que alertan a las autoridades, se trata de los llamados salones de belleza express. Supuestas profesionales realizan procedimientos en pestañas y cejas en la calle, y además promocionan estos servicios informales en redes sociales. Un negocio irregular que sigue creciendo en el centro de Santiago, el cual no cuenta con las condiciones básicas para la atención, junto con no tener patente, boletas, permisos sanitarios y dejando a las personas que se someten a estos procedimientos expuestas a graves infecciones. Respecto a los riesgos, se refirió la dermatóloga del Sochiderm, Katherine Barria: “Estamos a expuestos a infecciones, inflamaciones, irritaciones, a una potencial perdida de la los pelos de esa zona con productos que no se saben la procedencia, no se sabe la calidad y personas que tampoco sabemos sobre sus estudios”, puntualizó.