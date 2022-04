CUT por salario mínimo: “Es histórico, porque no alcanzábamos un acuerdo con un gobierno desde hace 6 años”

El secretario general de la CUT, Eric Campos, en entrevista con CHV Noticias, comentó el acuerdo entre el organismo y el gobierno por el salario mínimo, el que será de $400 mil en agosto. “Es histórico, porque no alcanzábamos un acuerdo con un gobierno desde hace 6 años”. Sin embargo, “tampoco cantamos victoria”, porque “la gente no lo está pasando bien con los incrementos de los precios y ningún esfuerzo será suficiente”. Además, destacó que “es un paso importante, porque camina a nuestra demanda histórica: que el salario mínimo permita que una persona no viva en condiciones de pobreza si tiene un empleo”.