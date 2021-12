Faltan solamente tres días para que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial entre los candidatos de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

Si bien en las últimas semanas hubo encuestas que favorecieron al actual diputado, los analistas prevén una elección muy reñida y que se podría definir con muy pocos sufragios de diferencia, situación que no ha ocurrido en recientes comicios.

El académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, José Viacava, se refirió a quiénes serán los votantes claves para este balotaje, donde aseguró que “los que van a decidir probablemente este domingo son aquellos que hagan un ejercicio bastante sano para la democracia que es ir a votar”.

En ese sentido, afirmó que el abstencionismo es “de los mayores problemas que tenemos en nuestro sistema político”, ya que ha superado el 50% en varias elecciones recientes, exceptuando el plebiscito entre el apruebo y el rechazo.

“Lo que uno esperaría, y que se dio en el plebiscito y en las elecciones de mayo, es que los jóvenes vuelvan a ser protagonistas de esto. Por otro lado, hay que estar muy expectante de lo que es la población adulto mayor”, comentó en entrevista con Contigo CHV Noticias AM.

Según el docente, la estrechez debería “motivar, alentar e incentivar la participación del electorado”, aunque también dijo que “hay que ver el clima que los propios candidatos y comandos han instalado”.

“Probablemente hay ciudadanos que a lo mejor no van a ir a votar no porque no se sientan convocados, es porque no observaron debates programáticos de fondo, no hay propuestas reales a los problemas que se tiene y eso puede desmotivar a muchos y muchas electoras”, agregó.

En cuanto a la influencia que podría tener la Convención Constitucional en los resultados, Viacava señaló que por algunos momentos, la constituyente “estuvo marcada a cierta posición política” para el electorado, pero que “ahora parece que se quiere algún grado de contrapeso y establece literalmente en el Congreso fuerzas políticas empatadas, o al menos no una hegemonía muy clara”.