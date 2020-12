Seis personas fueron detenidas en la capital tras verse involucradas en la descarga y difusión de más de 78 mil archivos de pornografía infantil.

No se conocían, pero algo los unía. Frecuentaban los mismos sitios de Internet. Incluso, la red oscura -más conocida como Deep Web– era parte de la ruta online de estos sujetos.

Carolina Suazo, de la Fiscalía Centro Norte, advierte que durante la pandemia se han visto en aumento los delitos vinculados a la pornografía infantil, específicamente la difusión y almacenamiento del material.

Las detenciones corresponden a la cuarta fase de la operación Pandemia En Línea, en la cual, a la fecha se han detenido 20 personas.

En esta ocasión, se detuvo, en su gran mayoría, a profesionales ligados a las áreas de la salud, tecnología y educación. Quizás el más preocupante es el caso de Juan Eduardo Grez, pediatra y neurólogo infantil, quien mantenía su notebook y en un disco duro externo al menos 50 polémicos archivos.

Este viernes los detenidos fueron formalizados. Firma mensual y arraigo nacional por 180 días mientras dure la investigación. La pregunta es por qué quedaron en libertad.

La fiscal Suazo explica que en este caso en particular no hay antecedentes de producción del material, sino únicamente la difusión y almacenamiento. Pero no todo está dicho, ya que los 78 mil archivos van a ser investigados para determinar si es que existe alguna relación entre los detenidos y los menores que aparecen en los videos.