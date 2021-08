La selección chilena de Fotografía Submarina está compuesta por el medallista de plata, José Tomás Yakasovic Queirolo y el instructor de buceo, Gustavo Duarte Sepúlveda, quienes en esta ocasión no tienen staff.

José Tomás con 26 años es fotógrafo, buzo e ingeniero ambiental. Gustavo, de 40, también comparte el amor por la fotografía, además de ser instructor de buceo y máster en Medio Ambiente y tiene el rol de capitán en el equipo de la selección fotográfica.

Para llegar al XVIII Campeonato Mundial de Fotografía Submarina en Portugal, que se desarrollará entre el 4 y el 9 de octubre, necesitan un total de 9 millones de pesos como mínimo, sin embargo, para competir de igual a igual, son 17 millones ya que deben llegar un mes antes a Europa al igual que sus rivales.

Chilevisión Noticias se contactó con ambos para conocer cuales son las principales características de la fotografía subacuática, sus desafíos y sus impresiones con relaciones a temas medioambientales como la reciente aprobación del proyecto minero Dominga.

En ese contexto, ambos son muy reflexivos con relación a su pasión: “Los problemas que pasan en el mar no son visibilizados. Están deforestando los bosques de algas, que son toneladas. Al final lo que hace la fotografía es acercar lo que es la fauna marina al común. Yo intento explicar toda la ciencia exacta resumida de manera coloquial para que la gente entienda lo que hay debajo del agua en Chile. La fotografía es un instrumento muy positivo para este fin“, relata José Tomás.

“El concepto es que queremos ser una ventana visible a los ecosistemas. Buscamos a través de una imagen realizar educación ambiental, con un lenguaje súper sencillo simplificar el tema. Entendemos la tarea de los científicos, pero hay una brecha muy grande, entre la academia y el ser de a pie. No tiene porqué ser complicado y fome”, explica Gustavo.

Dificultades y estrategias

“La primera dificultad es saber bucear bien porque tenemos aire limitado con una cámara que pesa 10kg. Hay que saber manejarse bien bajo el agua sin que ocurran accidentes. Yo utilizo la cámara de manera manual siempre para lograr el objetivo. A veces, una hora buceando, sale una foto o ninguna. Para obtener fotos de calidad para el mundial, hay que esforzarse y jugar a una o dos fotos máximo por inversión”, relata Tomy.

“Hay que dejar cosas de lado, preparar todo el viernes para dejar todo listo. Los sábados y domingos son de madrugada, son sacrificios familiares. Es una actividad que requiere ser constante. Requiere estar entrenando, no solo en la parte física, sino que tu cabeza. Las dificultades te hacen poder llegar con un resultado que no todo el mundo lo pueda obtener, se agradece a nivel grupal”, sostiene Gustavo.

“Todos los buceos son de a dos personas. Para ser buen fotógrafo tienes que saber bucear. El Tomy en rigor manda todo lo de la fotografía y yo la seguridad. El está concentrado sacando fotos y yo veo el aire, el tiempo, la situación. De repente hay algo muy bonito, y quiere arriesgar y es como no compadre, hay que subir. Es un trabajo en dupla. El artista es el que dispara, yo genero el apoyo, siempre estoy pendiente“, afirmó Gustavo.

Por su parte, para Tomás es un 50 y 50. “La fotografía no califica por ser bonita, y eso no se puede hacer solo. La foto es entre los dos. Sí o sí tiene que ser en equipo, bien cohesionados y con la misma idea en la mente. Debajo del agua nos comunicamos con señas, la idea es hacer las mejores fotos en el menor tiempo posible.

Entrenamiento

“Ha sido complejo ya que laboralmente tenemos actividades. Tomy trabaja con fundaciones y yo ligado al mundo de la ingeniería relacionado al mundo marítimo. Eso nos ayuda. Hoy además estamos entrenando en piscina, haciendo fotografía tal como si estuviéramos en el mundial. Varias horas sumergidos. Tenemos un sistema de entrenamiento con los objetivos claros. Mucha comunicación. Incluso nos favorece que uno es bueno para hablar, y el otro no tanto, entonces se empareja la cosa”, señala el maestro del buceo.

Al ser consultado sobre si este tipo deporte se debe acercar a las personas en primera instancia, José Tomás indicó que “la disciplina” sí se debe poner a disposición de la gente. “Tenemos una de las costas más grandes del mundo y ricas en biodiversidad. Chile y Perú son el alimento internacional del consumo de pescado en el mundo. Se debe abrir a la gente, hay iniciativas muy bonitas como la de Zapallar que tiene clases municipales de buceo. Eso se debería repetir en Chile. Les hacen clases de educación ambiental”, relata el experto en fotografía.

Sobre Proyecto Dominga

El pasado 12 de agosto, con 11 votos a favor y solo uno en contra, el polémico proyecto minero Dominga fue aprobado por la Comisión Ambiental de Coquimbo. Dicho proyecto incluye la extracción de concentrados de hierro y cobre, y se espera que pueda construirse en la comuna de La Higuera en el norte de Chile.

Para Tomy, es un proyecto “atroz” que no está en la situación nacional ni mundial que vive el planeta. “Podría afectar definitivamente a un reservorio de fauna que es único en el mundo. Sí o sí van a existir ballenas muertas. El 80% de la población de pingüinos en el archipiélago de Humboldt se va a ir. Afectará a las especie que están en peligro de extinción. Incluso hay una colonia grande de loro tricahue e infinitas especies de fauna terrestre y marítima. En el desierto la vida está por todos lados, zorros, pájaros, mamíferos. Es un proyecto que matará la zona. El negocio destruirá la calidad de vida de las personas”, enfatiza.

Para Gustavo es “inconcebible”. Explicó que si el proyecto sigue adelante “es un proceso de fracaso de la institucionalidad ambiental”. “Un proyecto que ha pasado desde el Consejo de Ministros, pasando por el Segundo Tribunal Ambiental, por Corte Suprema, ha quemado todas las instancias de lobby, simplemente no flota. Cómo vamos a permitir que un proyecto se haga andar con líneas bases del 2010, no podemos autorizarlo si no sabemos cómo está la situación”, dijo.

Finalmente sentenció: “Estaríamos aprobando un proyecto con la antigua institucionalidad ambiental. No se toma en cuenta a los Changos como pueblos originarios que fueron reconocidos el año pasado. Todo configura, desde el punto de vista legal y ambiental, un fracaso. La promesa de trabajo de la minera abordará en dos o tres año la construcción del proyecto, pero después en operaciones necesitarán un ElectroMecánico, y lo van a traer de Calama, Antofagasta o Rancagua. Se debería transparentar las promesas de trabajo, cuales son los porcentajes de trabajo no calificados o calificados para trabajar ahí. Yo y Tomás decimos no a Dominga”.

El camino al mundial

Para Tomás, poder salir de Chile es la principal dificultad. “Yo tengo claro lo que me falló en el mundial pasado. La clave es tener un buen plan de buceo y una buena gestión del tiempo. Hay que ser metódicos”; asegura.

Gustavo, quien es el del pensamiento duro y de la logística señaló: “Creemos que somos un equipo competitivo. Nosotros vamos por el oro, tenemos que ver cuáles son las condiciones. El único nerviosismo es poder llegar. Por tema de federación tenemos el okey, pero hay que pagar tasas internacionales, membresías, logística. Eso es lo único que nos preocupa, pero creo que esta situación nos está fortaleciendo a nivel comunicacional”.

“Esto es autofinanciado, pero somos solitos los dos. Lamentablemente quedan exponentes fuera. Sí existen otros competidores que no han podido estar. Es difícil tomar la decisión de ir autofinanciados teniendo el ranking. Nos cuesta un poco más, tenemos que nadar con más corriente que el resto del mundo”, concluyó Gustavo.

