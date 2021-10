La Comisión de Constitución del Senado votará este martes el proyecto del cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones.

Al respecto, el senador Carlos Bianchi (Independiente) reafirmó a CHV Noticias que votará a favor porque “este proyecto es la copia de lo que fueron los retiros anteriores”.

“La imaginación que puedan tener senadores para dilatar la discusión es innecesaria, porque lo que estamos haciendo es votar el mismo proyecto anterior”, acusó.

En tanto, indicó que ha visto el debate político en torno al proyecto “con una tremenda vergüenza”.

“Hay algunos que están haciendo un uso para una acción más personal y no entender la realidad que viven la gran mayoría de las personas”, aseguró.

En ese sentido, recalcó que “aún no termina la pandemia. En el mundo nadie ha señalado que esto se ha acabado, no hay claridad por delante y tenemos una situación particular con las AFP que no resiste más análisis y debemos ir al fondo para hacer cambios previsionales en el país”.

“Por un lado, la gente tiene una necesidad económico, por otro desconfía del sistema y algunos políticos quieren dilatar esta situación. No hay razón para poder dilatar”, aseveró.

Según el senador Bianchi, “algunos parlamentarios ven la oportunidad para que esto no sea discutido antes del 21 de noviembre (día de las elecciones presidenciales y parlamentarias), pasar la prueba de la blancura y votar de acuerdo a los intereses de las grandes industrias”.

Reparos por situación económica

Respecto a las críticas del proyecto por la crisis económica, el senador indicó: “Se dice que porque habría un cuarto retiro habría más circulante y esto genera inflación. La inflación está en todo el mundo y tiene nombre y apellido: COVID-19″.

“Hay países que tienen mucha más inflación que nosotros y no tienen retiros”, sostuvo.

Asimismo, ejemplificó que “el ideal para los grupos económicos es que los chilenos y chilenas tengan pobreza”. “El 80% de las acciones de las AFP se colocan en empresas. Cuando ellos, estas grandes empresas, retiran su dinero y utilidades, perdón ¿ahí no hay inflación? ¿no hay aumento en valor de dólar? sólo cuando la gente, el pueblo, la clase media puede tener una pequeña oportunidad de ir al rescate de su propia plata le quieren colocar trabas”.

Finalmente, reiteró que “los grupos económicos pueden hacer lo que estimen y no provocan nada, eso no es razonable”.