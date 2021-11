Continúan las repercusiones por los incidentes que se dieron el pasado miércoles 3 de noviembre en la comuna de Cañete, donde una persona terminó fallecida tras un presunto enfrentamiento entre comuneros mapuches y las Fuerzas Armadas.

La información se volvió confusa luego de que el gobierno afirmara que eran dos los muertos, pero el INDH y la Fiscalía del Biobío rectificaron la información, aclarando que otra persona se encontraba grave en un centro asistencial.

Toda la situación se da en el marco de que el Ejecutivo confirmó que pedirá una prórroga del Estado de Emergencia en la macrozona sur, el cual debe ser aprobado por el Congreso, aunque las posturas están muy variadas.

Al respecto, el Senador del PS y ex ministro del Interior, José Miguel Insulza, afirmó en entrevista con Contigo CHV Noticias AM que “mi padre me decía ‘ustedes los llaman, pero ellos deciden cuando se van’. Soy totalmente contrario a estas intervenciones militares en zonas de conflicto”.

El legislador consideró que la intervención de las Fuerzas Armadas “agrava” la situación. “No tengo nada contra los militares y no creo que tengan mala intención, pero el militarizar un conflicto es lo peor que se puede hacer”.

“Sé que el problema es serio y que hay casos graves. Entiendo a la gente que pide la intervención de Fuerzas Armadas para volver a la paz y a la cordura, pero es cierto que este tema de La Araucanía nos acompaña desde hace bastante tiempo y se ha radicalizado en un país que se ha radicalizado. Nos peleamos todo el día por algo y todo nos parece mal”, agregó.

Además, Insulza pidió al presidente Sebastián Piñera “dialogar en serio con sus interlocutores, añadiendo que en sus intervenciones, el mandatario “está contribuyendo al clima de violencia que se vive en el país, eso es negativo”.

Votación del Estado de Emergencia

En cuanto a cómo cree que se votará la extensión del Estado de Emergencia en el Congreso, el Senador señaló que “no lo hemos conversado, pero puedo decir que puedo de decir de inmediato que creo que vamos a estar en contra”.

“No creemos que sea la solución. Si usted pone tropas en un lugar, las pone definitivamente porque la tendencia de los grupos violentistas es replegarse y esperar. Los militares se irían, esperarían dos meses y volvemos a lo mismo. El problema es que cuando los militares van, lo hacen para quedarse y hacer lo que saben, que es disparar. No son lo mismo que Carabineros, tienen un entrenamiento distinto”, añadió.

Finalmente, Insulza recalcó que entiende que “hay temor” en los habitantes de la macrozona sur, pero llamó a “apaciguar los ánimos y buscar la forma de calmar las cosas. Nadie va a creer que son grupos que atacan el sistema en La Araucanía. Son grupos armados y peligrosos, pero si quieren aislarlos, lo primero que deben hacer es tenderle una mano a todo el resto”.