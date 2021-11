Los comités del Senado se van a reunir nuevamente mañana para buscar acuerdos que permitan poner en tabla el proyecto del cuarto retiro de los fondos previsionales. Algunos parlamentarios están presionando, quieren votarlo antes de las elecciones, pero la iniciativa todavía no tiene los votos necesarios para ser aprobada en la Cámara Alta. “Hacemos un llamado a la mesa del Senado para cambiar la tabla y poner el día martes o miércoles el proyecto de cuarto retiro para botarlo en general y luego habilitar la posibilidad de formular indicaciones. Sinceremos las posiciones, no sigamos dilatando esta situación”, dijo Alfonso de Urresti, senador del PS. Por su parte, su par de la UDI Iván Moreira aseguró que “no puede ser que se esté cambiando la fecha momentos antes de la elección. Eso no corresponde. Lo que corresponde es que se vote este proyecto, guste o no guste”.