Señora Justicia: Madre lleva más de 15 años exigiendo el pago de pensión de alimentos para su hija

Marcela Cerda busca y persigue judicialmente al padre de su hija, para tramitar el correspondiente pago de pensión de alimentos. "Dijo que si yo no retiraba una denuncia por violencia intrafamiliar, él no me iba a dar pensión", relata la mujer en conversación con CHV Noticias.