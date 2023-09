Señora Justicia: Madre busca esclarecer muerte de su hija profesora ocurrida hace siete años

Marta Bustos es una profesora que murió hace siete años en la localidad de Huasco. La primera autopsia indicó que su muerte era por causas naturales, pero dos años después se logró acreditar que hubo participación de terceros, todo esto retrasó la investigación. Su madre ha buscado justicia desde el primer día, sin embargo, aún no hay ni siquiera sospechosos ni menos imputados. “La Justicia no ha hecho nada, parece que en Chile no hay justicia. Han pasado siete años y nunca me han dado ningún resultado”, afirmó Graciela Lobos, madre de Marta. Conoce su historia en un nuevo capítulo de Señora Justicia.