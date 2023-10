Señora Justicia: Desesperada madre pide que muerte de su hija se investigue como femicidio y no suicidio

Hoy en Señora Justicia, conoceremos el caso de Nayaret Cisterna, una joven de 32 años que fue encontrada muerta en septiembre del 2022, al interior de la peluquería que había montado como un emprendimiento, uno de sus mayores anhelos. Lo particular de este caso, es que siempre ha sido abordado por la fiscalía como un suicidio, sin considerar las denuncias previas por violencia intrafamiliar que ella había realizado contra su pareja. “Ha pasado un año y no se sabe nada… Ella tenía lesiones en los brazos. Todavía no tengo respuesta, solo una vez hablé con el fiscal. Yo quiero justicia por mi hija, yo como madre sé que ella no se mató porque estaba llena de proyectos. Esto se debe investigar como femicidio y no suicido“, dijo la madre de la joven, Erika Latin.